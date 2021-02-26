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إقتصاد
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
26-02-2021
|
17:55
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بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عصر اليوم الجمعة ما بين 9550 و 9600 في السوق الموازية.
وكانت افتتحت السوق الموازية صباحاً على ارتفاع جديد بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين "9600 - 9670" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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