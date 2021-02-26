بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عصر اليوم الجمعة ما بين 9550 و 9600 في السوق الموازية.



وكانت افتتحت السوق الموازية صباحاً على ارتفاع جديد بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين "9600 - 9670" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.