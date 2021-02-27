14
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
التصخم المفرط يلوح في الافق ولا سقف لسعر الدولار
Lebanon 24
27-02-2021
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد وهبة في " الاخبار": ثمة ميل بين محلّلي الأنماط الاقتصادية لتفسير هذا الارتفاع الثابت بأنه لم ينتج حصراً عن عوامل مرتبطة بالعرض والطلب، والعوامل الجيوسياسية، «ففي ظل مرحلة اللااستقرار، يُفسح المجال أمام المضاربات والتوقعات التي تأخذ وزناً أكبر في عملية التسعير». فما قام به مصرف لبنان لجهة إلزام المصارف بالحصول على سيولة خارج لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية (ما يعادل 3,42 مليار دولار)، ثم التزام المصارف به جزئياً لشراء الدولارات من السوق بخسارة باتت تصل إلى 75% من قيمة الشيكات، وإن كان يدلّ على وحشيتها، إلا أنه لا يفسّر هذا الارتفاع الثابت في سعر الدولار إلا جزئياً، بل يعكس مسألة أساسية: النظام بكل مكوّناته لم يقتنع بأنه أفلس وانهار. هذا التفسير، ينسحب أيضاً على سلوك الصرافين المافيوي، وعلى كل التفسيرات المرتبطة بالعرض والطلب.
في السابق كان سعر الصرف هو يحدّد معدلات التضخّم، بينما اليوم إن التوقعات هي التي تحدّد سعر الصرف. هذه واحدة من علامات السير نحو التضخّم المفرط. سواء كان تضخماً كبيراً، أو مفرطاً، فإنه بمثابة ضريبة لإطفاء الخسائر المالية ستدفع غالبيتها الشرائح الأقلّ دخلاً والأقل ثروة.
في ظل هذا الوضع المتقلب والمعقّد، لا أحد يمكنه حسم أسباب ارتفاع سعر الصرف. يمكن الإجابة عن أيّ تساؤل بالآتي حصراً: لا سقف لسعر الدولار
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
09:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
Lebanon 24
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
08:21 | 2021-02-26
26/02/2021 08:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
08:00 | 2021-02-26
26/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:38 | 2021-02-26
26/02/2021 09:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
17:55 | 2021-02-26
26/02/2021 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:45 | 2021-02-27
مسؤول مالي: لم نبلغ الحضيض بعد وهذا هو الحل
06:30 | 2021-02-27
للبنانيين.. دولار التأمين سيرتفع إذا
06:15 | 2021-02-27
المصارف تسحب الدولارات من السوق ليلا
21:38 | 2021-02-26
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
19:00 | 2021-02-26
الدولار يدفع النفط إلى المنطقة الحمراء!
17:55 | 2021-02-26
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
27/02/2021 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
27/02/2021 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
27/02/2021 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact