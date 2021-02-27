إقتصاد

مسؤول مالي: لم نبلغ الحضيض بعد وهذا هو الحل

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:45
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أبلغ مصدر مالي رسمي مسؤول الى «الجمهورية» قوله: «اذا ما استمر الحال على ما هو عليه فلن يكون هناك سقف للانهيار، كما لن يكون هناك سقف لارتفاع الدولار الذي قد يبلغ ارقاماً لا اقول فلكية، لا بل ارقام خيالية. وها هو بالامس قد بدأ يطرق باب الـ10 الاف ليرة».

وأضاف: «حتى الآن ورغم كل ما هو حاصل لم نبلغ بعد الحضيض، والشرط الاساس لعدم ارتطامنا بالارض هو تشكيل حكومة، فكل يوم يمضي من دون تشكيل الحكومة تصبح امكانيات العلاج اضعف واصعب واكثر تعقيداً».

وانتقد المصدر المسؤول حكومة تصريف الاعمال ووصفها بمجموعة من الفاشلين، تخلّت عن مسؤولياتها بالكامل ولا همّ لها سوى ان تطلب المال من مصرف لبنان، من دون ان تدرك الوضع الحرج الذي بلغه الاحتياط الالزامي والاستراتيجي فيه.

ورداً على سؤال قال: «اذا ما تشكّلت حكومة، فبالتأكيد فإنّ الامور تنحى في اتجاه افضل، ولكن في حال استمر الحال على ما هو عليه، وفي حال استمر الدعم بالشكل الذي هو عليه ايضاً، فبالتأكيد سنصل الى مرحلة نسقط فيها نهائياً».

وأخطر ما قاله المصدر المسؤول، انّ الاحتياط الموجود من العملات الاجنبية في مصرف لبنان في دائرة الخطر الشديد، وانّ ذوبانه كما هو حاصل في عملية الدعم الجارية حالياً، لن يفصل بيننا وبين السقوط النهائي في الحضيض اشهرًا كما يُقال، بل فقط اسابيع قليلة جداً لا أكثر.
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