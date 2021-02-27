14
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مسؤول مالي: لم نبلغ الحضيض بعد وهذا هو الحل
Lebanon 24
27-02-2021
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغ مصدر مالي رسمي مسؤول الى «الجمهورية» قوله: «اذا ما استمر الحال على ما هو عليه فلن يكون هناك سقف للانهيار، كما لن يكون هناك سقف لارتفاع الدولار الذي قد يبلغ ارقاماً لا اقول فلكية، لا بل ارقام خيالية. وها هو بالامس قد بدأ يطرق باب الـ10 الاف ليرة».
وأضاف: «حتى الآن ورغم كل ما هو حاصل لم نبلغ بعد الحضيض، والشرط الاساس لعدم ارتطامنا بالارض هو تشكيل حكومة، فكل يوم يمضي من دون تشكيل الحكومة تصبح امكانيات العلاج اضعف واصعب واكثر تعقيداً».
وانتقد المصدر المسؤول حكومة تصريف الاعمال ووصفها بمجموعة من الفاشلين، تخلّت عن مسؤولياتها بالكامل ولا همّ لها سوى ان تطلب المال من مصرف لبنان، من دون ان تدرك الوضع الحرج الذي بلغه الاحتياط الالزامي والاستراتيجي فيه.
ورداً على سؤال قال: «اذا ما تشكّلت حكومة، فبالتأكيد فإنّ الامور تنحى في اتجاه افضل، ولكن في حال استمر الحال على ما هو عليه، وفي حال استمر الدعم بالشكل الذي هو عليه ايضاً، فبالتأكيد سنصل الى مرحلة نسقط فيها نهائياً».
وأخطر ما قاله المصدر المسؤول، انّ الاحتياط الموجود من العملات الاجنبية في مصرف لبنان في دائرة الخطر الشديد، وانّ ذوبانه كما هو حاصل في عملية الدعم الجارية حالياً، لن يفصل بيننا وبين السقوط النهائي في الحضيض اشهرًا كما يُقال، بل فقط اسابيع قليلة جداً لا أكثر.
الأكثر قراءة
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
09:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
Lebanon 24
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
08:21 | 2021-02-26
26/02/2021 08:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
08:00 | 2021-02-26
26/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:38 | 2021-02-26
26/02/2021 09:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
17:55 | 2021-02-26
26/02/2021 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:30 | 2021-02-27
للبنانيين.. دولار التأمين سيرتفع إذا
06:15 | 2021-02-27
المصارف تسحب الدولارات من السوق ليلا
06:01 | 2021-02-27
التصخم المفرط يلوح في الافق ولا سقف لسعر الدولار
21:38 | 2021-02-26
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
19:00 | 2021-02-26
الدولار يدفع النفط إلى المنطقة الحمراء!
17:55 | 2021-02-26
بعد ارتفاعه.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
27/02/2021 07:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
27/02/2021 07:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
27/02/2021 07:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact