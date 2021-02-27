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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
Lebanon 24
27-02-2021
|
09:13
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يجري التداول في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، بسعر صرف للدولار يتراوح بين 9550 و9600 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
وكان سعر صرف الدولار مقابل الليرة قد
بلغ عصر أمس الجمعة
ما بين 9550 و 9600 في السوق الموازية، أي أنّه حافظ على سعره.
المصدر: ياصور
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