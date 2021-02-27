هكذا تحصل على جنسية وجواز سفر ثان خلال أشهر (فيديو)

مع ازدياد الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 حيث اندلعت موجة الربيع العربي في عدد من البلدان، ازداد الطلب على الجنسيات الأخرى أملا في حياة أفضل.

لكن ليس كل من يبحث عن جواز سفر آخر يفر بالضرورة من نظام سياسي أو مطاردة أمنية أو ظروف معيشية صعبة، إذ يوجد رجال أعمال يبحثون عن بلاد أخرى لاستثمار أموالهم والحصول على جنسيتها.

وتوفر عدة دول إمكانية الحصول على جنسيتها وجواز سفرها مقابل الاستثمار أو التبرّع بمبلغ يبدأ بمئة ألف دولار أميركي.ويُعتبر الباحثون عن شراء جوازات سفر جديدة أصحاب وفرة مالية، وهم يرغبون في استثمارها في حياة كريمة أو حرية حركة.وتُعتبر دول منطقة الكاريبي من أشهر دول العالم التي تبيع جوازات سفرها، كما توفر دول أوروبية جواز سفر لمن يملك المال. هذا وتُعتبر تركيا من دول المنطقة التي تةفر جواز سفر مقابل استثمار بقيمة 500 ألف دولار أو شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار.في ما يلي قائمة بببلدان تتيح بشكل رسمي جنسيتها للأجانب سريعا عبر مجموعة من الإجراءات تستغرق عدة أشهر للحصول على الجنسية.1- الدومينكانهي جزيرة في البحر الكاريبي. وتتيح جنسيتها مقابل التبرع للحكومة أو الاستثمار في العقارات بمبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل مقدم طلب أو 200 ألف دولار لعائلة من 4 أفراد.ويتم الحصول على الجنسية ووثائق السفر خلال 4 أشهر من تقديم الطلب، علما بأن الجواز الدومينيكي يتيح لحامله السفر إلى 118 دولة من بينها دول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة بدون تأشيرة، كما لا تشترط دومينيكا التخلي عن جنسيتك الأصلية.2- غريناداتقع في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي.تسمح غرينادا للمستثمرين بالحصول على جنسيتها مقابل المساهمة بمبلغ 150 ألف دولار لمقدم الطلب الواحد إلى صندوق التحول الوطني أو المساهمة في تمويل مشروع غرينادا للزراعة المائية المستدامة بمبلغ 190 ألف دولار أميركي لعائلة مكونة من 4 أفراد، أو استثمار عقاري بمبلغ 400 ألف دولار أميركي لعائلة من 4 أفراد.ويتم الحصول على الجنسية وجواز السفر خلال فترة 3 أشهر من تقديم الطلب علما بأن جواز سفرها يتيح إلى حامله السفر إلى 122 دولة بدون تأشيرة من بينها دول الاتحاد الأوربي والصين والمملكة المتحدة وسنغافورة.3- قبرصتعد قبرص الدولة الوحيدة في أوربا التي تمنح جنسيتها للأجانب خلال فترة زمنية قصيرة (6 أشهر) وذلك مقابل استثمار عقاري بمبلغ 2 مليون يورو.4- تركياشرعت تركيا في منح جنسيتها للأجانب من جنسيات عديدة ( ليس جميع الجنسيات) مقابل الاستثمار في العقارات بمبلغ 250 ألف دولار أميركي ويتم الحصول على الجنسية خلال فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر.5- مولدوفادولة أوربية تقع بين أوكرانيا و‌رومانيا.تتيح مولدوفا جنسيتها للأجانب من كافة الجنسيات مقابل مساهمة مالية للحكومة (ليس استثمارا) تبلغ 100 ألف يورو للفرد الواحد و115 ألف يورو لمقدم الطلب وزوجته و155 ألف يورو لعائلة مكونة من 5 أفراد وأكثر إضافة إلى 35 ألف يورو رسوم حكومية بعد الموافقة على كل طلب، ويتم الحصول على الجنسية خلال 4 أشهر.6- سانت لوسياجزيرة في شرق البحر الكاريبي. ويتطلب برنامج الحصول على جنسية وجواز سفر ثان من سانت لوسيا القيام بمساهمة اقتصادية لصالح الدولة أو الاستثمار في أحد المشاريع الحكومية المعتمدة في الدولة، حيث تسمح بالجنسية مقابل التبرع بمبلغ 100 ألف دولار أميركي لصالح صندوق الاقتصاد الوطني لمقدم الطلب الواحد أو 190 ألف دولار لعائلة من 4 أفراد، كما تسمح بالجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ 300 ألف دولار ويتم الحصول على الجنسية خلال 4 أشهر.7- أنتيغوا وبربوداأرخبيل يقع في البحر الكاريبي الشرقي. ويمكن لعائلة من 4 أفراد الحصول على جنسية أنتيغوا وبربودا خلال 5 أشهر مقابل مساهمة اقتصادية بمبلغ 125 ألف دولار أو شراء عقار بمبلغ 200 ألف دولار.ويصنف جواز سفر أنتيغوا وبربودا في المرتبة 31 في قائمة جوازات السفر الأقوى في العالم حيث يمكن به السفر مباشرة إلى 129 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة من ضمنها دول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.8- فانواتوهي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ.عدّلت جمهورية فانواتو قوانينها لتسمح بإعطاء الجنسية للأجانب من معظم الجنسيات الأخرى مقابل التبرع للحكومة بمبلغ 125 ألف دولار يتم بعدها خلال فترة 3 أشهر الحصول على الجنسية وجواز السفر الذي يتيح السفر دون الحاجة إلى تأشيرة إلى 125 دولة.9- سانت كيتس ونيفيسهي جزيرة في منطقة البحر الكاريبي.تسمح دولة سانت كيتس ونيفيس بالحصول على جنسيتها وجواز سفرها مقابل التبرع للحكومة بمبلغ 150 ألف دولار أميركي لمقدم الطلب الواحد أو التبرع بمبلغ 195 ألف دولار لعائلة من 4 أفراد أو استثمار عقاري بمبلغ 400 ألف دولار أميركي.ويتم الحصول على الجنسية خلال 6 أشهر.