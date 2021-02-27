تراجع أسهم "تيسلا".. ماسك يخسر نحو 14 مليار دولار في يوم واحد

تراجعت ثروة رئيس "سبيس إكس" و"تيسلا"، إيلون ماسك، بنحو 14 مليار دولار، وسط انهيار أسهم "تسلا".





ويتصدر القائمة مؤسس أمازون جيف بيزوس، والذي خسر 5.5 مليار دولار لتصل ثروته لـ180 مليارا.



في الوقت نفسه، وفقا لـ Forbes Real-Time، انخفضت ثروة ماسك بمقدار 11.7 مليار دولار يوميا، لتصل إلى 162.8 مليار دولار (المركز الثاني)، بيزوس، الذي خسر بمقدار 5.4 مليار دولار ، لتصل إلى 179.6 مليار دولار (المركز الأول). بحسب مؤشر "بلومبرغ" لأصحاب الميارات، فقد خسر ماسك، نحو 13.6 مليار دولار، لتصل ثروته لـ176 مليار دولار، في المرتبة الثانية في القائمة.ويتصدر القائمة مؤسس أمازون جيف بيزوس، والذي خسر 5.5 مليار دولار لتصل ثروته لـ180 مليارا.في الوقت نفسه، وفقا لـ Forbes Real-Time، انخفضت ثروة ماسك بمقدار 11.7 مليار دولار يوميا، لتصل إلى 162.8 مليار دولار (المركز الثاني)، بيزوس، الذي خسر بمقدار 5.4 مليار دولار ، لتصل إلى 179.6 مليار دولار (المركز الأول).