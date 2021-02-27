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إقتصاد
تراجع أسهم "تيسلا".. ماسك يخسر نحو 14 مليار دولار في يوم واحد
Lebanon 24
27-02-2021
|
11:00
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تراجعت ثروة رئيس "سبيس إكس" و"تيسلا"، إيلون ماسك، بنحو 14 مليار دولار، وسط انهيار أسهم "تسلا".
بحسب مؤشر "بلومبرغ" لأصحاب الميارات، فقد خسر ماسك، نحو 13.6 مليار دولار، لتصل ثروته لـ176 مليار دولار، في المرتبة الثانية في القائمة.
ويتصدر القائمة مؤسس أمازون جيف بيزوس، والذي خسر 5.5 مليار دولار لتصل ثروته لـ180 مليارا.
في الوقت نفسه، وفقا لـ Forbes Real-Time، انخفضت ثروة ماسك بمقدار 11.7 مليار دولار يوميا، لتصل إلى 162.8 مليار دولار (المركز الثاني)، بيزوس، الذي خسر بمقدار 5.4 مليار دولار ، لتصل إلى 179.6 مليار دولار (المركز الأول).
وتراجعت الخميس أسهم "تيسلا" 8.06% أي إلى 682.22 دولارا وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الأميركية.
منذ بداية هذا الأسبوع، تراجعت أسعار أسهم الشركة بنسبة 12.7% ، وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تتعرض فيه أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية لضغوط، فقد خسرت في الأسبوعين الماضيين 4.2%. تراجعت أسهم Tesla بنسبة 14.03 % منذ بداية شباط بعد الإقلاع من تشرين الثاني إلى كانون الثاني.
المصدر: سبوتنيك
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