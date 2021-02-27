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إقتصاد
قيس سعيد يعلن عزمه ربط شمال تونس وجنوبها بقطار سريع
Lebanon 24
27-02-2021
|
23:00
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت عن نيته لإنشاء خط قطار سريع يربط بين أقصى الشمال وأقصى الجنوب التونسي مع تحسين البنية التحتية.
وأكد سعيد أن تونس ليست مفلسة مثلما يتحدثون بل هناك إفلاس سياسي وليس ماديا، وحذر في إشارة للبرلمان من عدم تمرير الفصول المتعلقة بالقطب التكنولوجي للصحة.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا.
وأعلن الرئيس بالمناسبة عن إحداث قطب تكنولوجي للصحة يكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، مؤكدا أن نصه القانوني جاهز.
وأشار إلى أن "مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ستوفر 41 ألف موطن شغل كمرحلة أولى ليصل العدد إلى 50 ألف موطن شغل".
يذكر أن مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وتحديدا بمنزل المهيري على أرض مساحته 563 هكتار وتبعد حوالي 36 كلم عن مدينة القيروان.
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