إقتصاد

صراع أغنياء العالم على "بيتكوين".. هذه نصيحة بيل غيتس!

Lebanon 24
28-02-2021 | 08:00
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دعا الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية، بيل غيتس، إلى تجنب الاستثمار في العملة الرقمية "بيتكوين"، لمن يملكون أموالاً أقل من أغنى رجل في العالم إيلون موسك، الذي يدعو إلى الاستثمار بهذه العملة.

وقال غيتس في مقابلة مع "بلومبيرغ" نقلتها شبكة "روسيا اليوم": "في الوقت الذي يقود فيه إيلون موسك (الملياردير الأميركي) جنون الشراء في سوق العملات الرقمية، يجب على أي شخص لديه أموال أقل منه (موسك) تجنب الاستثمار في عملة "البيتكوين"، وتوخي الحذر".

وأضاف أنه "في حين أن تقلبات الأسعار قد لا تكون مصدر قلق لأمثال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والثري (موسك)، فإن المخاطر ستكون مقلقة للآخرين".

وفي إحدى تصريحاته الأخيرة على تطبيق "Clubhouse"، أشار غيتس إلى أن "تعدين البيتكوين يضر بالبيئة".

وجاء هذا التصريح بعد حوالي أسبوعين من اكتشاف باحثين في جامعة "كامبريدج" أن تعدين "البيتكوين" يستهلك كهرباء أكثر مما تستهلكه بعض البلدان، كالأرجنتين على سبيل المثال.

ومن جانب آخر، يروج موسك للاستثمار بـ"البيتكوين"، وتوقع أنه قد تحظى هذه العملة باعتراف على نطاق أوسع قريبا.

ويعتبر موسك أنّ "الاستثمار في عملة البيتكوين أقل "غباء" من الاستثمار في النقود الورقية".

وشهد هذا الأسبوع توقفاً لارتفاع أسعار "البيتكوين"، حيث انخفض من مستوى قياسي بلغ 58000 دولار إلى مستواه الحالي البالغ حوالي 47300 دولار.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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