إقتصاد

ماذا قال بيل غيتس عن الاستثمار في البيتكوين؟

Lebanon 24
28-02-2021 | 15:00
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بعدما ساهمت التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير، إيلون ماسك، في تسجيل العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا، دعا مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، إلى تجنب الاستثمار في هذه العملة.


وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال غيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين".

وأضاف غيتس قائلا: "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

وكان غيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية.
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