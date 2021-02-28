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إقتصاد
احتياطات النقد الأجنبي العراقي تتجاوز 55 مليار دولار
Lebanon 24
28-02-2021
|
23:00
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أعلن البنك المركزي العراقي، أن احتياطاته من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 55 مليار دولار، بعد تعافي أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "احتياطيات البنك تجاوزت 55 مليار دولار، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب المحلي على الدولار".
ولا يصدر البنك المركزي أرقاما دورية لقيمة احتياطات النقد الأجنبي، لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الهادي السعداوي، قال في تشرين ثاني الماضي، إن احتياطات العملة الاجنبية 51 مليار دولار.
وخفض العراق قيمة الدينار في كانون الأول الماضي، بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.
وقرر البنك المركزي آنذاك تحديد مستوى 1460 دينارا لكل دولار، سعرا لبيع العملة الأجنبية للمصارف.
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