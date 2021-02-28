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إقتصاد
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
28-02-2021
|
21:32
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ سجل 9610 ليرة لبنانية للمبيع و 9660 ليرة لبنانية للشراء.
وكان سعر الدولار تراوح صباحاً بين 9575 و 9625 ليرة لبنانية.
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