الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ سجل 9610 ليرة لبنانية للمبيع و 9660 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار تراوح صباحاً بين 9575 و 9625 ليرة لبنانية.