إقتصاد

حزمة التحفيز الأميركية تصعد بأسعار النفط

Lebanon 24
01-03-2021 | 11:30
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، الاثنين، عقب إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حدّ من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.24 دولار، ما يوازي 1.9 في المئة إلى 65.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار ما يعادل 1.9 في المئة إلى 62.68 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار أقرب استحقاق للعقدين أعلى مستوى في 13 شهرا في الأسبوع الماضي، ولكنها تراجعت الجمعة إلى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم.

وكتب ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية لدى "أكسي" في مذكرة الاثنين: "أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تمشيا مع الأصول العالية المخاطر بفضل إقرار مشروع قانون التحفيز الأميركي في مجلس النواب"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأقرّ مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وصعد بأسواق الأسهم في آسيا، علما أن الحزمة تنتقل لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.
كما أن الموافقة على لقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من كوفيد-19 عزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من خارجها وهي المجموعة التي تعرف بـ"أوبك+" الخميس، وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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