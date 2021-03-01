إقتصاد

مع بداية الشهر.. هذه أسعار الذهب لمن يرغب البيع أو الشراء

Lebanon 24
01-03-2021 | 12:30
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ارتفع الذهب بنحو 1% اليوم، متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد عن 8 أشهر، الذي لامسه في الجلسة السابقة، وذلك بفعل ضعف الدولار، فيما أقرت واشنطن حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1750.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينيتش، وكان قد زاد 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

فيما زاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1748.50 دولار للأونصة.

وهوت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة يوم الجمعة الماضي مسجلة أكبر هبوط شهري منذ تشرين الثاني 2016 في شباط الماضي جراء ارتفاع عائدات السندات الأميركية. 

ونزل مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة مما يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة، في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.
المصدر: وكالات
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