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إقتصاد
للمرة الأولى منذ 13 شهراً سعر خام دبي يرتفع إلى أعلى مستوى.. كم سجل؟
Lebanon 24
01-03-2021
|
14:00
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قال مصدران بسوق النفط اليوم، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط ارتفع في شباط الماضي إلى 60.855 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2020.
ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.
وغيرت "أرامكو" السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من تشرين الأول 2018 إلى متوسط "بلاتس دبي" والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.
الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:
المصدر:
وكالات
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