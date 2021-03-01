إقتصاد

خطّ برّي من القاهرة لبغداد مروراً بعمّان.. وهذا هو ثمن التذكرة!

Lebanon 24
01-03-2021 | 17:00
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أعلنت كلّ من مصر والأردن والعراق، اليوم الإثنين، عن خطّ بَرّي لنقل الركاب بين الدول العربية الـ 3 بسعر تذكرة 130 دولار.

وأكّد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة "أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاثة يبدأ من العاصمة المصرية القاهرة مروراً بالعاصمة الأردنية عمّان وصولاً إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولاراً، شاملة سعر العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة".

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها، إنّ الجانبين، أوضحا أن "البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي "السوبرجيت" من الجانب المصري وكل من شركتي "جيت" الأردنية و"الوفود والمسافرين" العراقية الخاصة"، مؤكدين أنّ "الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر".

وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي (المملوكة لمصر والأردن والعراق) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.
 
وكان وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، قد عقدوا مؤخراً، اجتماعا ثلاثياً على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة لبحث سبل التعاون في كافة مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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