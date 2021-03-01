الدولار إرتفع.. هذا ما سجله في ساعات المساء الاولى في السوق الموازية

يواصل الدولار إرتفاعه في السوق الموازية، وبعدما تم التداول منذ مساء الأحد ولغاية صباح اليوم الاثنين بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "9600 - 9650" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وصل سعر صرف الدولار بعد الظهر الى 9750 ليرة.