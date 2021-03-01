إقتصاد

الدولار إرتفع.. هذا ما سجله في ساعات المساء الاولى في السوق الموازية

Lebanon 24
01-03-2021 | 18:02
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يواصل الدولار إرتفاعه في السوق الموازية، وبعدما تم التداول منذ مساء الأحد ولغاية صباح اليوم الاثنين بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "9600 - 9650" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وصل سعر صرف الدولار بعد الظهر الى 9750 ليرة. 
 
 
 
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