بيان للبحوث الصناعية عن أعمال تقويم المطابقة على المنتجات المستوردة

أصدر "معهد البحوث الصناعية" بياناً عن أعمال تقويم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر شباط الماضي، جاء فيه: "إن مجموع البيانات التي تمت معالجتها في المعهد خلال شهر شباط 2021 بلغ 1.873 بيانا جمركيا، بما فيها 309 بيانات جمركية خاصة بمستلزمات طبية تشمل 162 بيانا لمكثفات أوكسيجين (Oxygen Concentrator) بلغ عددها 9959 جهازا، أما تفاصيلها فهي كالتالي:



- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 1.873 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تم تقويم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment): 30 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 495 بيانا جمركيا.

- البيانات التي تم تقويم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 564 بيانا جمركيا.

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 784 بيانا جمركيا.

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه: 1030 بيانا جمركيا.

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 37 بيانا جمركيا.



وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (29) وبلاط سيراميك وأدوات صحية (5).



علما أن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج، أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 32 بيانا جمركيا.

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيانات جمركية.



وهي مفصلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل - نسبة الملح 20.15% - 11061 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل - نسبة الملح 32.2% - 23400 كغ - تركيا - مرفأ بيروت / مجففات شعر - دون حماية حرارية وحالة عدم فصل - 1000 قطعة - الصين - مرفأ بيروت / مكثفات الاوكسيجين ترددHz 60 وجهدV 110 - 4 قطع - الصين - مطار بيروت / مهارس كهربائية - دون فاصل امان - 700 قطعة - الصين - مرفأ بيروت".

