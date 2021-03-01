إقتصاد

قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
01-03-2021 | 20:46
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سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ بلغ 9800 ليرة لبنانية للمبيع و 9850 ليرة لبنانية للشراء.
 
وكان الدولار سجل عصر اليوم سعراً تراوح بين 9600 و 9650 ليرة لبنانية. 
 
 
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