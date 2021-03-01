إقتصاد

هل تتجه شركات النفط إلى عدم توزيع مادتي البنزين والمازوت الثلاثاء؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 23:06
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بعد تداول أخبار عن "توجه شركات النفط إلى عدم توزيع مادتي البنزين والمازوت غداً"، استغربت مصادر قريبة من تجمع الشركات المستوردة للنفط هذه المعلومات ونفتها جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الشركات ستتابع تسليمها المحطات حسب جداول التوزيع المعتادة.
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شركات النفط

البنزين

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