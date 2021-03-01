هل تتجه شركات النفط إلى عدم توزيع مادتي البنزين والمازوت الثلاثاء؟

بعد تداول أخبار عن "توجه شركات النفط إلى عدم توزيع مادتي البنزين والمازوت غداً"، استغربت مصادر قريبة من تجمع الشركات المستوردة للنفط هذه المعلومات ونفتها جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الشركات ستتابع تسليمها المحطات حسب جداول التوزيع المعتادة.