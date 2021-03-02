إقتصاد

هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 06:10
A-
A+
Doc-P-798685-637502624881947329.jpeg
Doc-P-798685-637502624881947329.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "نداء الوطن": بحسب مصادر اقتصادية فان السعر الحقيقي للدولار تجاوز على أرض الواقع سقف العشرة آلاف ليرة ودخل عملياً "الألفية العشرين"، متوقعةً ألا يطول الأمر قبل أن يتضاعف سعر الصرف "قياساً على ارتفاع الطلب عليه من قبل الأفراد والمؤسسات والمصارف".

 

وختمت: "للتذكير فقط، فإنّ "بنك أوف أميركا" كان قد توقع نهاية العام الفائت بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع."

 

المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:49 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:46 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:04 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-03-02
10:00 | 2021-03-02
08:50 | 2021-03-02
08:00 | 2021-03-02
07:34 | 2021-03-02
07:00 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website