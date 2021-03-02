إقتصاد

بيع عقارات "سعودي اوجيه" بالمزاد

Lebanon 24
02-03-2021 | 06:15
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كتبت "الأخبار": انتشر قبل أسبوعين، خبر عن "مزاد سيُعلن عنه قريباً في الرياض لبيع أراضي تملكها شركة سعودي أوجيه التابعة للرئيس سعد الحريري"، مع ملف "«يعدّد صكوك الملكية تصل الى 58 عقاراً ما بين الرياض والطائف والمزاحمية وجدة والدمام ومناطق أخرى". وبينما لم يتأكد خبر إقامة المزاد، إلا أن شركة "أدير" التي آلت إليها مهمّة تصفية الأملاك أعلنت في بيان أن "الشركة وقّعت مع أمناء إفلاس شركة سعودية أوجية المحدودة اتفاقية تسويق وبيع عقارات شركة سعودي أوجية المحدودة في المملكة العربية السعودية".

 

وبحسب البيان، «وُقّع الاتفاق من شركة أدير الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي متعب بن حمد آل سعد، وعن أمناء إفلاس شركة سعودي أوجيه د. محمد فداء بهجت وأ. أسعد صالح باسودان». ومع أن شركة «سعودي أوجيه» سبقَ أن أعلنت إفلاسها وإقفال أبوابها وتسريح موظفيها في السعودية بشكل نهائي وكامل عام 2017، إلا أن الإعلان حالياً عن بيع العقارات على الأراضي السعودية، يحمِل إشارة، إذ يشطب أي ملكية تتعلق بأعمال تجارية تابعة للحريري في الرياض.

المصدر: الأخبار
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