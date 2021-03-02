المحطات رفعت خراطيمها في عكار: "ما في بنزين"

لليوم الثاني على التوالي، تمتنع معظم المحطات في عكار عن تعبئة البنزين والمازوت للمواطنين حيث رفعت الخراطيم منذ مساء الاحد اعلاناً عن عدم وجود الوقود لديها.



وكانت مصادر قريبة من تجمع الشركات المستوردة للنفط نفت الاخبار عن عدم توزيع الوقود للمحطات، الا ان المحطات لم تتسلم فعلياً اي مواد لتتمكن من تعبئة حاجات المواطنين.