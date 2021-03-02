ارتفاع تسعيرة المولدات.. هكذا برر النقيب الخبر

نفى نقيب اصحاب المولدات عبدو سعادة "أي زيادة على تعرفة الاشتراك مما قيل عنه بالاعلام"، قائلاً: "وحده سعر المازوت ارتفع".وفي حديث مع "صوت لبنان"، قال سعادة: "التسعير هو بحسب العداد، فسعر الكيلوواط في شهر كانون الثاني كان 687 ليرة وارتفع إلى 730 ليرة بسبب ارتفاع سعر المازوت"، مضيفاً: "نحن لا نُسعّر بل وزارة الطاقة هي من تضع الأسعار، ونحن لم نلتقِ أحداًً من المعنيين لمعالجة هذه القضية".