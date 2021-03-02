إقتصاد

أرز مصري أو صيني في سوريا.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 08:00
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أفاد متعاملون أوربيون بأن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية الحكومية السورية طرحت مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من الأرز الأبيض.

وأضافوا أن المناقصة ستغلق في 29 آذار الجاري. وتطلب المناقصة أرزا أبيض صينيا أو أرزا مصريا قصير الحبة.

وأغلقت مناقصة سابقة من المؤسسة لشراء 39 ألفا و400 طن من الأرز في 22 شباط الماضي.
المصدر: وكالات
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