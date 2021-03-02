إقتصاد

هل يتخلى هذا البلد عن الدولار؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 10:00
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن تداول الدولار الأميركي سيستمر في روسيا، ولن تختفي هذه العملة من البلاد أبدا، لكن يجب تقليل اعتماد الاقتصاد عليه.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد: "طبعا، لن يختفي الدولار من روسيا. هو قيد التداول وسيبقى كذلك، لكن يجب حتما تقليل اعتماد اقتصادنا على أي عملة واحدة، وهو ما يتم القيام به".

ووصفت ماتفيينكو، تصريح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، بأنه "ليس بالجديد والمفاجئ". ونوهت بأن الحكومة الروسية والمصرف المركزي، انتهجا في السنوات الأخيرة، سياسة التخلي عن الدولار.  

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد، إلى أن احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي الروسية أصبحت بالفعل أقل اعتمادا على الدولار، وخلال السنوات العشر الماضية، انخفض استثمار روسيا في السندات المالية الحكومية للولايات المتحدة، 30 مرة.

وقالت: "هذا يعني، أن العملية جارية. ربما يعتقد البعض أنها تسير ببطء، لكنها تتطور بشكل تدريجي".

وأكدت أن هذا العمل سيستمر. وأضافت: "لقد فعلنا الكثير مؤخرا لتقوية الروبل، وزيادة جاذبية العملة الروسية سواء بالنسبة للبزنس أو لمواطنينا".

وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، على أنه يجب على روسيا تقليص دور الدولار في أي عمليات، والتخلص من "الاعتماد على هذا المصدر السام للأعمال العدائية الدائمة".
المصدر: روسيا اليوم
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