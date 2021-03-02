تحذير.. العملات الرقمية قد تتسبب في "خسائر مدمرة"

حذرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أمس الاثنين، الأميركيين من أنهم قد يواجهون خسائر عميقة من جراء التداول غير المحمي في العملات المشفرة (العملات الرقمية مثل بيتكوين).





وقال جيمس في تغريدة: "هناك مخاطر شديدة مترتبة على الاستثمار في العملات الافتراضية أو العملات المشفرة ومن الضروري أن نتحرك لحماية محافظ المستثمرين".



وأردفت بالقول: إنني أحذر سكان نيويورك والمستثمرين في جميع أنحاء البلاد من أن الاستثمار في هذه السوق غير المستقرة ليس من الحكمة ويمكن أن يتسبب في خسائر مدمرة. أغلق مكتب جيمس منصة تداول العملات الرقمية "Bitfinex"، الأسبوع الماضي، وفرض غرامة قدرها 18.5 مليون دولار على مشغليها بسبب الاحتيال على المستثمرين في ما يزيد على 850 مليون دولار من الخسائر.وقال جيمس في تغريدة: "هناك مخاطر شديدة مترتبة على الاستثمار في العملات الافتراضية أو العملات المشفرة ومن الضروري أن نتحرك لحماية محافظ المستثمرين".وأردفت بالقول: إنني أحذر سكان نيويورك والمستثمرين في جميع أنحاء البلاد من أن الاستثمار في هذه السوق غير المستقرة ليس من الحكمة ويمكن أن يتسبب في خسائر مدمرة.