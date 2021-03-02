إقتصاد

ورطة كبيرة.. مشروع قانون قد يجني 80 مليار دولار من أغنى 100 أميركي

Lebanon 24
02-03-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-798754-637502720767144777.jpg
Doc-P-798754-637502720767144777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضريبة جديدة قد تضع الأثرياء والمليارديرات الأميركان في ورطة كبيرة وتقطع مليارات الدولارات من ثرواتهم الشخصية، وفق ما ورد على "سبوتنيك". 
"قانون ضريبة المليونير الفائق" الذي قدمته عضوة مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارين ونواب آخرون أمس الاثنين، يطالب الأسر التي تتجاوز صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها 2 % من ثروتها سنويا، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ليس هذا فحسب ولكن هناك ضريبة أخرى إضافية بنسبة 1 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار.

وارين عللت مقترحها للقانون بأنه من شأنه أن يساعد في دفع استثمارات في البنية التحتية ورعاية الأطفال والإصلاحات الصحية في إطار خطة الرئيس جو بايدن "لإعادة البناء بشكل أفضل" بعد جائحة فيروس كورونا التي تضررت بسببها الأسر منخفضة الدخل.

القانون، الذي لا يتحمس له الكثير في الكونغرس الأميركي، قد يجني مبالغ طائلة تصل إلى 78 مليار دولار من 100 شخص فقط في أميركا.

الأشخاص المئة المتوقع جمع الأموال منهم هم أغنى 100 شخصية في أميركا ويأتي على رأسهم جيف بيزوس وإيلون ماسك.

وأفادت "بلومبرغ"، بأن جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سيقوم بسداد رسوم ضريبية إضافية لا تقل عن 5.4 مليارات دولار في عام 2021 إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، بينما سيدفع إيلون ماسك 5.2 مليارات دولار، وأيضا سيكلف بيل غيتس 4 مليارات دولار إضافية، وسيتعين على مارك زوكيربرغ دفع أكثر من 2.9 مليار دولار للوفاء بالتزاماته الضريبية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-03-02
12:00 | 2021-03-02
11:08 | 2021-03-02
11:00 | 2021-03-02
10:00 | 2021-03-02
10:00 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website