15
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
للمرة الأولى منذ 30 عاما.. نفط طهران في الولايات المتحدة
Lebanon 24
02-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع رصد بحري، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الإيراني كانت قد صاردتها من خليج عُمان العام الماضي.
وقال موقع TankerTrackers الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة له إن هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أميركا نفطا إيرانيا خاما منذ 30 عاما.
وأضاف أن حملة الشحنة المصادرة تبلغ أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام، مشيرا إلى أن ثمنها يتراوح بين 120-130 مليون دولار.
وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأميركية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري.
وفي شباط 2020، أصدرت وزارة العدل الشكوى، قائلة إن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
وقالت العدل الأميركية إن حملة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي إلى بيع النفط سرا في الخارج.
وحاولوا إخفاء ذلك، تجنبا للعقوبات الأميركية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل حسب السلطات الأميركية.
وتعتبر أميركا أن النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة إلى الحرس الثوري وفيلق القدس المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أرباح مبعيات النفط تساهم في تمويل أنشطة أذرع إيران، وإيصال الأسلحة إليها.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
Lebanon 24
هل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا" للدولار في لبنان؟
06:10 | 2021-03-02
02/03/2021 06:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة الى حزب الله من صديق
Lebanon 24
نصيحة الى حزب الله من صديق
06:53 | 2021-03-02
02/03/2021 06:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!
Lebanon 24
إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!
06:00 | 2021-03-02
02/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
Lebanon 24
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
05:58 | 2021-03-02
02/03/2021 05:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
05:59 | 2021-03-02
02/03/2021 05:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:00 | 2021-03-02
بعد 11 عاما... الصين تحافظ على المرتبة الاولى في عالم الصناعة
20:44 | 2021-03-02
بعد ان وصل الى عتبة الـ10000.. كيف أقفل الدولار في السوق الموازية؟
20:00 | 2021-03-02
العملة السورية تهوي 99% لـ 4 آلاف ليرة مقابل الدولار
19:00 | 2021-03-02
خطة بريطانية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
17:00 | 2021-03-02
ورطة كبيرة.. مشروع قانون قد يجني 80 مليار دولار من أغنى 100 أميركي
14:00 | 2021-03-02
أرقام تكشف الكثير عن الأزمة.. ماذا يجري في المصارف؟
فيديو
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن حاسب يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact