إقتصاد

بعد ان وصل الى عتبة الـ10000.. كيف أقفل الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
02-03-2021 | 20:44
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 9925 و9975 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 9950 و 10000 ليرة للدولار الواحد.
يُذكر أن طرقات لبنان تشهد إنتفاضة من قبل محتجين على خلفية إرتفاع سعر صرف الدولار.
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الدولار

الليرة اللبنانية

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