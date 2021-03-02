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إقتصاد
بعد ان وصل الى عتبة الـ10000.. كيف أقفل الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
02-03-2021
|
20:44
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 9925 و9975 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 9950 و 10000 ليرة للدولار الواحد.
يُذكر أن طرقات لبنان تشهد إنتفاضة من قبل محتجين على خلفية إرتفاع سعر صرف الدولار.
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