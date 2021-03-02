بعد ان وصل الى عتبة الـ10000.. كيف أقفل الدولار في السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 9925 و9975 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 9950 و 10000 ليرة للدولار الواحد.

يُذكر أن طرقات لبنان تشهد إنتفاضة من قبل محتجين على خلفية إرتفاع سعر صرف الدولار.