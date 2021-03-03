إقتصاد

براكس يكشف عن جديد اسعار المحروقات ورفع الدعم

Lebanon 24
03-03-2021 | 06:45
A-
A+
Doc-P-799062-637503496729713119.jpg
Doc-P-799062-637503496729713119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس تجمّع المحطات جورج براكس في إتصال مع "الأنباء" أن أسعار المحروقات سترتفع في الأسبوعَين المقبلَين قرابة الـ1000 أو 1500 ليرة، عندها من المفترض أن تستقر وذلك بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، مع عودة الأفرقاء الأساسيين في منظمة أوبك، روسيا والسعودية، إلى تصريف كميات كبيرة في الأسواق، خصوصاً بعد أن عاودت الإقتصادات العالمية نشاطها، لكن تبقى الأسعار مرتبطة بسعر صرف الدولار".

وحول إحتمال رفع الدعم عن المحروقات، نفى براكس هذه الأنباء ونقل تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عدم إمكانية التوجّه إلى هذه الإجراءات، وتركها للحكومة الجديدة، وذكر براكس أن "رفع الدعم جزئيا أو كلياً وتوجّه المستوردين نحو الأسواق الداخلية لتأمين الدولارات بقيمة 5-12 مليار دولار (حسب رفع الدعم في حال كان جزئيا أو كلياً) سيعني إرتفاع سعر الصرف في السوق أكثر بكثير من 10 آلاف ليرة".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:46 | 2021-03-03
08:00 | 2021-03-03
07:59 | 2021-03-03
07:30 | 2021-03-03
07:00 | 2021-03-03
06:30 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website