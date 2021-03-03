اتفاق إيراني - كوري بشأن استرداد أرصدة طهران المجمّدة لدى سيئول!

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنّها توصّلت إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية بشأن استرداد أرصدة طهران المجمّدة لدى سيئول.





وأوضح ظريف أنّ "الآليات تمّ الاتفاق حولها، ولكن يبدو أن الكوريين لم يحصلوا لغاية الآن على التراخيص اللازمة لذا فإنّهم يعلنون بانهم يتابعون القضية".



ولفت ظريف إلى أنّه بالنسبة لطهران "لا ضرورة لأخذ الترخيص من الأميركيين ولكن مع ذلك فإنّ الجانب الكوري يسعى لأخذ التراخيص من أميركا للافراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدیه". ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله: "كانت لي في الأسبوع الماضي محادثات (هاتفية) مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بطلب منه، والذي أعلن بأنّه يبذل أقصى مساعيه للوصول إلى نتيجة في هذه القضية، ونحن من جانبنا نتابع القضية أيضاً".وأوضح ظريف أنّ "الآليات تمّ الاتفاق حولها، ولكن يبدو أن الكوريين لم يحصلوا لغاية الآن على التراخيص اللازمة لذا فإنّهم يعلنون بانهم يتابعون القضية".ولفت ظريف إلى أنّه بالنسبة لطهران "لا ضرورة لأخذ الترخيص من الأميركيين ولكن مع ذلك فإنّ الجانب الكوري يسعى لأخذ التراخيص من أميركا للافراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدیه".

يذكر أنّ قوات "الحرس الثوري الإيراني" كانت أوقفت يوم 4 كانون الثاني الماضي قرب مضيق هرمز، ناقلة كورية جنوبية كان على متنها 20 شخصاً، نافية أن يكون ذلك عملية "احتجاز رهائن" للضغط على سيئول لكي تفرج عن الأرصدة الإيرانية والتي يبلغ مجموعها 7 مليارات دولار، والتي تم تجميدها على خلفية العقوبات الأميركية ضد طهران.