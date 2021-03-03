لكل من يريد شراء الذهب .. اقرأ هذا الخبر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة السادسة في 7 جلسات، إذ يتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأميركية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 حزيران الماضي عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1728.90 دولار للأونصة.

ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أميركي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب مستويات 1.4 بالمئة على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.