إقتصاد

توقيع اتفاق بين المالية ووزارة الدفاع لطباعة 150 مليون طابع مالي

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:56
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة المالية ووزارة الدفاع الوطني ــ مديرية الشؤون الجغرافية بهدف طباعة وتسليم عدد مئة وخمسين مليون طابع مالي.
 
 
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غازي وزني

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