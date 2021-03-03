توقيع اتفاق بين المالية ووزارة الدفاع لطباعة 150 مليون طابع مالي

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة المالية ووزارة الدفاع الوطني ــ مديرية الشؤون الجغرافية بهدف طباعة وتسليم عدد مئة وخمسين مليون طابع مالي.