إقتصاد

أسعار النفط تقفز بعد طرح تمديد خفض الإنتاج على طاولة أوبك+

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:00
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قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط من آذار إلى نيسان بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وأضافت المصادر أن أوبك+ تضع تمديد خفض إنتاج النفط ضمن خيارات أخرى في اجتماع يعقد الخميس.

ويجتمع كبار المنتجين داخل أوبك وحلفائها غدا الخميس للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن في السوق بعد أن نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي.

وفي تعاملات اليوم الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 59.90 دولار للبرميل، متعافية بعد تكبد خسائر لثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.38%، إلى 62.94 دولار للبرميل بعد تكبد خسائر لأربعة أيام.

وتتسبب موجة البرد القارس التي تضرب تكساس في اتخاذ أسعار النفط مسارا صعوديا خلال الآونة الأخيرة مع تماسكه فوق مستويات 60 دولارا للبرميل، وهو أمر يراه المحللون أيضا لاعبا رئيسا في قرار اجتماع أوبك+ المقبل.


ويرى بعض المحللين أن استمرار أوبك+ في خفض الإنتاج قد يمثل عاملا لدعم الاتجاه الصعودي لأسعار الخام خلال 2021.

المصدر: العربية
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