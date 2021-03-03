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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
03-03-2021
|
17:33
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وسط الاحتجاجات التي تعم البلد في مختلف المناطق منذ عصر أمس الثلاثاء، احتجاجاً على وصول سعر صرف الدولار الى 10 آلاف في السوق الموازية، تراوح سعره عصر اليوم الأربعاء ما بين 9900-9930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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