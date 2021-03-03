كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

وسط الاحتجاجات التي تعم البلد في مختلف المناطق منذ عصر أمس الثلاثاء، احتجاجاً على وصول سعر صرف الدولار الى 10 آلاف في السوق الموازية، تراوح سعره عصر اليوم الأربعاء ما بين 9900-9930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.