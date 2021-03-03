التعبير عن الحب صار مكلفاً على اللبناني.. هل تكفي وردة واحدة؟

تحت عنوان: "التعبير عن الحب صار مكلفا على اللبناني.. هل تكفي وردة واحدة؟"، كتبت إكرام صعب في "سكاي نيوز":





ويعيل هذا القطاع الآلاف في "بلاد الأرز"، وهم ليسوا فقط بائعي الورود، كما يظن البعض، بل أكبر من ذلك بكثير.



وأدت الأزمات الاقتصادية المتتالية في لبنان وتفاقمها مع فيروس كورونا، إلى تبدل أولويات اللبنانيين، وهذا يعني أن الزهور والأشتال صارت نوعًا من الكماليات، في ظل الحاجة الماسة لتوفير الأولويات.



وانهارت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي، الثلاثاء، لتصبح الـ10 آلاف منها تعادل دولارًا أميركيًّا واحدًا.



وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية خانقة، إلى فقدان العملة المحلية 83 في المئة من قيمتها.



وإزاء هذه الأرقام والمعطيات، بد أن المزارعين والمستوردين يفقدون الحماسة لزراعة نباتات لا تلقى رواجًا، ولا فائدة من عرضها في الأسواق.



ويقول لبنانيون إن قدرتهم الشرائية تراجعت إلى درجة أن شراء الزهور، أصبح عبئا ثقيلا. "يا ورد مين يشتريك وللحيب يهديد" ليست فقط مقدمة أغنية، بل حال الكثيرين ممن يعتاشون على بيع الأزهار والأشتال في لبنان، وتضررت أرزاقهم بشدة من جراء أزمات البلاد الطاحنة.ويعيل هذا القطاع الآلاف في "بلاد الأرز"، وهم ليسوا فقط بائعي الورود، كما يظن البعض، بل أكبر من ذلك بكثير.وأدت الأزمات الاقتصادية المتتالية في لبنان وتفاقمها مع فيروس كورونا، إلى تبدل أولويات اللبنانيين، وهذا يعني أن الزهور والأشتال صارت نوعًا من الكماليات، في ظل الحاجة الماسة لتوفير الأولويات.وانهارت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي، الثلاثاء، لتصبح الـ10 آلاف منها تعادل دولارًا أميركيًّا واحدًا.وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية خانقة، إلى فقدان العملة المحلية 83 في المئة من قيمتها.وإزاء هذه الأرقام والمعطيات، بد أن المزارعين والمستوردين يفقدون الحماسة لزراعة نباتات لا تلقى رواجًا، ولا فائدة من عرضها في الأسواق.ويقول لبنانيون إن قدرتهم الشرائية تراجعت إلى درجة أن شراء الزهور، أصبح عبئا ثقيلا.

وكان قطاع الزهور في لبنان وصل إلى ذروة نشاطه قبل سنوات وكان قادرا على المنافسة في الأسواق، لكنه يتهاوى هذه الأيام.



وتجولت مراسلة موقع "سكاي نيوز عربية" في مركز " أكو" لتنسيق الزهور في بيروت، تزامناً مع عودة الفتح التدريجي للقطاعات الانتاجية، بعد إغلاق فرضه كورونا.



وتقول المهندسة الزراعية ومصممة الأزهار اللبنانية إكرام فتح الله : "أثناء فترة الإغلاق في لبنان توقف الجميع عن شراء الزهور، وفي مختلف المناسبات السعيدة والأعياد التي تعتبر من أهم المواسم التجارية".



وتضيف: "أغلق بائعو الزهور أبوابهم، في حين أعطى المتسوقون أولوية الشراء للمواد الغذائية، مفضلين الأرز على الورود والفاصوليا والخضار على أزهار الجوري والتوليب والزنبق، وهذا للأسف أمر بديهي".



وتقول: "صار اللبناني يكتفي بشراء وردة واحدة فقط لمن يحب".



وعن تراجع سوق الزهور تقول فتح الله بحسرة: "هذا القطاع عاد 30 عاماً إلى الوراء، وبعدما كنا قد وصلنا إلى مرحلة نضاهي فيها أوروبا من حيث نوعية الزهور الموجودة في لبنان وتنوّعها، عدنا اليوم إلى الأساسيات، وبدأت الأصناف المميّزة والـمستوردة تُفقد من السوق والااستيراد من الخارج شبه متوقف".



وكان استيراد الوردة الواحد يكلّف ما بين دولار ودولارين وهذا يعني أن سعرها لم يكن يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة في ربيع العام الماضي ، فمن سيشتري وردة الواحدة اليوم تكلّفه نحو 20 ألف ليرة أو أكثر.



وبعد أن كان سعر باقة الورود المنسقة لا يتجاوز 50 ألف ليرة، أصبح سعرها أكثر من 150 ألف ليرة لبنانية وأكثر.