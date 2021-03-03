إقتصاد

كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:50
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تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء بشكلٍ طفيف إذ تراوح بين 9850 و 9880 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما كان قد تراوح صباحًا بين 9850 و9900 ليرة لبنانية.
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