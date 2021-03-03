كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء بشكلٍ طفيف إذ تراوح بين 9850 و 9880 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



بينما كان قد تراوح صباحًا بين 9850 و9900 ليرة لبنانية.