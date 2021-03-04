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إقتصاد
رفع سعر ربطة الخبز شبه محسوم.. كم سيبلغ؟
Lebanon 24
04-03-2021
|
06:06
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كتبت "الأخبار": لم يصل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بعد إلى قرار بشأن التعديل الذي يمكن أن يطرأ على تسعيرة ربطة الخبز. المفاوضات، أمس، عبر «زوم» و«واتساب»، مع نقابات أصحاب المطاحن ونقابات أصحاب الأفران، والتي تجري مع كل جهة بشكل مستقل عن الأخرى، بقيت حتى ساعة متأخرة من دون أن تفضي إلى نتيجة نهائية بشأن نسبة زيادة سعر الربطة، وإن كان التوجه نحو رفع السعر بات شبه محسوم بالنظر إلى انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الرغيف.
مصادر في نقابات أصحاب الأفران رأت أن الأمر «لا يحتاج إلى كل هذا العناء، إذ يكفي أن يرفع الوزير الدعم عن السكر والخميرة ويدعم القمح الذي ترتفع أسعاره في البورصة العالمية بنسبة 100 في المئة بدلاً من 80 في المئة حتى يتحدد سعر ربطة الخبز. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لا تفصح عن أسماء الشركات التي تدعم هاتين المادتين، فيما تستفيد «كارتيلات» الأفران من هذا الدعم على حساب الأفران الصغيرة. لقراءة المقال كاملاً
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