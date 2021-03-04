هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟

يتم منذ ايام التداول بمعلومات مفادها ان بعض المصارف ستعاود التسديد بالدولار الأميركي، للمُودعين الذين يملكون حسابات بالدولار، بما لا يقلّ عن 500 دولار لكل مُودع شهريًا، وُصولاً إلى 1000 دولار .

مصدر مصرفي مطلع قال "ان هذا الطرح لم يأت من فراغ بل جرى البحث فيه عند النقاش مع مصرف لبنان في امكان تمديد المهلة الممنوحة للمصارف لزيادة رأسمالها، ولكنه حتى اللحظة غير ممكن التحقيق قبل استكمال اعادة ترتيب وضع المصارف".

في الانتظار ستستمر المصارف بالدفع بالليرة اللبنانية لودائع الدولار المَسحوبة على سعر الصرف المعمول به مصرفيا منذ العام 2020.