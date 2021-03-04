خاص

هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-03-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-799498-637504469694183776.jpeg
Doc-P-799498-637504469694183776.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتم منذ ايام التداول بمعلومات مفادها ان بعض المصارف ستعاود التسديد بالدولار الأميركي، للمُودعين الذين يملكون حسابات بالدولار، بما لا يقلّ عن 500 دولار لكل مُودع شهريًا، وُصولاً إلى 1000 دولار .

 

مصدر مصرفي مطلع قال "ان هذا الطرح لم يأت من فراغ بل جرى البحث فيه عند النقاش مع مصرف لبنان في  امكان تمديد المهلة الممنوحة للمصارف لزيادة رأسمالها، ولكنه حتى اللحظة غير ممكن التحقيق قبل استكمال اعادة ترتيب وضع المصارف".

 

في الانتظار ستستمر المصارف بالدفع بالليرة اللبنانية لودائع الدولار المَسحوبة على سعر الصرف المعمول به مصرفيا منذ العام 2020.

المصدر: لبنان 24

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-03-04
13:51 | 2021-03-04
12:56 | 2021-03-04
12:30 | 2021-03-04
11:53 | 2021-03-04
11:30 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website