إقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:30
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بلغ الدولار أعلى مستوى أمام الين في 7 أشهر، اليوم الخميس، إذ تلقى دعما من صعود أكثر انتظاما لعائدات الخزانة الأميركية، قبل خطاب سيلقيه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي.

 

كما جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري، وتمسكت العملة الأميركية أيضا بمكاسبها أمام أغلب العملات، لكن الدولار الأميركي تكبد خسائر أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي.

 

والمستثمرون متلهفون لرؤية ما إذا كان باول سيعبر عن قلقه من موجة تقلبات وبيع في سندات الخزانة الأميركية مؤخرا، وإن كان سيعلن عن أي تغيير في تقييمه لوضع الاقتصاد قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 17 مارس الجاري.

 

وارتفع الدولار إلى 107.09 ين ياباني، وهو أعلى مستوى منذ تموز من العام الماضي. وسجل الدولار 0.9191 فرنك سويسري، قرب أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.

 

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3955 دولار، بينما جرى تداول اليورو عند 1.2057 دولار، معوضا خسارة 0.24 بالمئة تكبدها في الجلسة السابقة.

 

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات كبرى، 91.005 نقطة، محتفظا بمكاسب 0.32 بالمئة حققها أمس الأربعاء.

المصدر: روسيا اليوم
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