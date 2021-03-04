إقتصاد

"مخزون الترابة الوطنية نفد".. هذا آخر يوم تسليم لمادة الإسمنت

Lebanon 24
04-03-2021 | 11:53
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أصدرت شركة الترابة الوطنية بيانا جاء فيه: "بعد نفاد ما تبقى لديها من مخزون، والذي سلمته بالكامل مباشرة الى المستهلك اللبناني، تعلن شركة الترابة الوطنية - اسمنت السبع بأنها ستتوقف آسفة عن تسليم مادة الاسمنت الى السوق اللبناني، وسيكون يوم السبت في 6 آذار 2021 آخر يوم تسليم".

ولفتت الى أن "هذا القرار الخارج عن ارادتنا يأتي بعد توقف العمل في مقالع الشركة إنفاذا للقرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ما أدى الى نفاذ المواد الاولية الضرورية للانتاج بالكامل".

واشارت الى ان "هذا القرار يأتي في وقت عصيب وحساس يحتاج فيه البلد الى كل طاقة إنتاجية او صناعية، خصوصا من شركة بحجم وعراقة شركة الترابة الوطنية التي تأسست في العام 1953، وما تمثله من ثقل ودعم للاقتصاد الوطني مع تأمينها أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة وما يقارب ال 3500 وظيفة غير مباشرة على مساحة الوطن".
 
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