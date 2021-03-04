300 مليون ليرة لشراء محروقات للدفاع المدني!

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة لشراء محروقات لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.