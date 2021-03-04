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إقتصاد
300 مليون ليرة لشراء محروقات للدفاع المدني!
Lebanon 24
04-03-2021
|
13:51
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة لشراء محروقات لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
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