إقتصاد

300 مليون ليرة لشراء محروقات للدفاع المدني!

Lebanon 24
04-03-2021 | 13:51
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة لشراء محروقات لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
 
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الدفاع المدني

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