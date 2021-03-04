تعميم من بلدية صيدا لأصحاب المولدات الكهربائية

دعت بلدية صيدا أصحاب المولدات الكهربائية للإلتزام التام بتركيب العدادات لكافة المشتركين دون إستناء، وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار الجاري وتحت طائلة سحب الرخصة من الذين لا يلتزمون بمضمون هذا التعميم.‎