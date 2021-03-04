15
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أسعار الشقق سترتفع 10 أضعاف.. نصيحة هامة الى اللبنانيين!
Lebanon 24
04-03-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظلّ الإجراءات المصرفية وصعوبة استحصال المودعين على أموالهم، إلى جانب ضبابية المصير والاتّجاه نحو المجهول، إرتأى البعض في قرار استثمار أمواله في العقارات القرار الأنسب تحسبّا للأسوأ.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية ايلي صوما لـ "المركزية" أن "قطاع البناء عصب الاقتصاد، وفي الوقت الراهن الظروف صعبة جدا، خصوصاً أن مواد البناء تستورد من الخارج ويسدد ثمنها بالدولار، نسب البناء أصبحت متدنية جدّاً، وسنلاحظ الأسعار ترتفع بشكل جنوني و10 أضعاف تقريباً، لذا الأفضل لمن يريد شراء شقة سكنية أن يقوم بذلك راهناً لأنها أصبحت نادرة قبل ارتفاع الأسعار. ونأمّل أن يستعيد البلد ومعه القطاع ازدهاره، والانتعاش يتوقف على السياسة التي ستنتهج".
ولفت إلى أن "الجمعية تعقد اجتماعات متتالية بهدف متابعة كلّ تفاصيل القطاع، إن كان الأعداد أو النشاط أو القدرة الشرائية... نعمل على حلّ موضوع القروض السكنية مع المؤسسة العامة للإسكان والصندوق المستقل للإسكان، لإيجاد مخرج وإعادة حركة البناء إلى الساحة وإنعاشها. إلى ذلك، نتواصل مع المغتربين للبحث في الطرق الممكنة لدعم لبنان والقروض السكنية، ونتعاون مع غرفة تجارة لبنانية - أسترالية في سيدني لهذا الغرض، ونبذل كلّ الجهود الممكنة للحفاظ على استمرارية القطاع".
المصدر:
المركزية
الأكثر قراءة
عون يصدر "البلاغ رقم واحد"
Lebanon 24
عون يصدر "البلاغ رقم واحد"
08:00 | 2021-03-04
04/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء كبيرة باتت مكشوفة.. هذه السوبرماركت تشفط السلع المدعومة وتبيع على ذوقها
Lebanon 24
أسماء كبيرة باتت مكشوفة.. هذه السوبرماركت تشفط السلع المدعومة وتبيع على ذوقها
07:01 | 2021-03-04
04/03/2021 07:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟
Lebanon 24
هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟
10:30 | 2021-03-04
04/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور كبير ومفاجأة.. الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل
Lebanon 24
تطور كبير ومفاجأة.. الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل
06:00 | 2021-03-04
04/03/2021 06:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
10:00 | 2021-03-04
04/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:19 | 2021-03-04
تعميم من بلدية صيدا لأصحاب المولدات الكهربائية
14:00 | 2021-03-04
أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. إليكم كم سجلت
13:51 | 2021-03-04
300 مليون ليرة لشراء محروقات للدفاع المدني!
12:56 | 2021-03-04
دولة عربية تبدأ قريبا بإنتاج صواريخ روسية
12:30 | 2021-03-04
الدولار عند أعلى مستوى
11:53 | 2021-03-04
"مخزون الترابة الوطنية نفد".. هذا آخر يوم تسليم لمادة الإسمنت
فيديو
الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)
18:00 | 2021-03-04
04/03/2021 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عابر للقارات ويستطيع حمل 20 رأساً حربياً.. مجلة أميركية تحذر من الصاروخ الروسي المخيف (فيديو)
Lebanon 24
عابر للقارات ويستطيع حمل 20 رأساً حربياً.. مجلة أميركية تحذر من الصاروخ الروسي المخيف (فيديو)
17:00 | 2021-03-04
04/03/2021 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحزم وقوة".. وزير يكشف لأول مرة دور بن سلمان في عودة تيران وصنافير للسعودية (فيديو)
Lebanon 24
"بحزم وقوة".. وزير يكشف لأول مرة دور بن سلمان في عودة تيران وصنافير للسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-03-04
04/03/2021 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact