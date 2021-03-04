شراكة إماراتية كورية.. توقيع مذكرتي تفاهم صناعية وتكنولوجية

عززت دولة الإمارات الشراكة مع كوريا الجنوبية بتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين وتطوير السياسات الصناعية والتكنولوجية.وخلال "زيارة عمل افتراضية" باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحث وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري يونمو سونغ سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي خصوصاً في مجالي الصناعة والتكنولوجيا.وأكد الوزيران على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي تشمل الطاقة وتغير المناخ والهيدروجين وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلى جانب تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات.