الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!

وكان الدولار سجل صباحاً تسعيرة تراوحت بين 9880 و 9930 ليرة لبنانية.

على وقع التحركات المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، سجل سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، 9930 ليرة لبنانية للمبيع، و9980 ليرة لبنانية للشراء.