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إقتصاد
الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!
Lebanon 24
04-03-2021
|
21:22
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على وقع التحركات المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، سجل سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، 9930 ليرة لبنانية للمبيع، و9980 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار سجل صباحاً تسعيرة تراوحت بين 9880 و 9930 ليرة لبنانية.
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