إقتصاد

النفط يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله سعر البرميل

Lebanon 24
05-03-2021 | 12:00
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واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع بعدما اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل، قائلة إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.

 

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.07% إلى 64.51 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات أمس عند 63.83 دولار للبرميل.

 

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 67.61 دولار للبرميل، وكان خام "برنت" قد أغلق عند 66.74 دولار للبرميل، مسجلا مستوى قياسيا منذ يناير 2020.

 

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط

المصدر: روسيا اليوم
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