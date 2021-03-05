وزارة الاقتصاد تذكر المحترفين العاملين في البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، البيان الآتي:

"بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ومن دون تمييز من قبل المحترف، كما يحظر على المحترف تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة اخرى.

وعليه، تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين من اللجوء الى اتخاذ أية اجراءات غير قانونية تضر بمصالح المستهلكين وتؤكد أن فرق مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية تقوم بجولات يومية على مختلف نقاط البيع وسيتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين وتحويلها الى القضاء المختص وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء.

كما تتمنى الوزارة على المستهلكين الكرام التعاون من خلال عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية مما يؤثر سلبا على سلسلة التوريد. واذ تؤكد أنها لن تألو جهدا في المحافظة على حمايتهم من الاحتكار والغش، مذكرة بوسائل التواصل لتقديم الشكاوى 24/24 عبر الخط الساخن 1739 اضافة الى التطبيق على الهواتف الذكية consumer protection lebanon ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي".