الدولار يقفز من جديد ويتخطى الـ10 آلاف.. كم بلغ؟

مجدداً، قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الليرة اللبنانية. وقد تراوح سعر الدولار، عصر اليوم الجمعة، ما بين 10,050- 10,100 ليرة لبنانية.

يشار الى أن لبنان يشهد انتفاضة شعبية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.