إقتصاد

الدولار يقفز من جديد ويتخطى الـ10 آلاف.. كم بلغ؟

Lebanon 24
05-03-2021 | 17:42
A-
A+
Doc-P-800005-637505635185650687.jpg
Doc-P-800005-637505635185650687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مجدداً، قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الليرة اللبنانية. وقد تراوح سعر الدولار، عصر اليوم الجمعة، ما بين 10,050- 10,100 ليرة لبنانية.
 
يشار الى أن لبنان يشهد انتفاضة شعبية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة. 
 
 
مواضيع ذات صلة
انهيار الليرة اللبنانية.. ماذا قال الاقتصاديون على مواقع التواصل؟
lebanon 24
06/03/2021 01:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قاطيشا لـ "الأنباء": لبنان في ظل العهد القوي.. لا حكومة ولا اقتصاد
lebanon 24
06/03/2021 01:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية بعد لقاء وزني: نحاول مساعدة الشعب اللبناني على معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة
lebanon 24
06/03/2021 01:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ"صوت كل لبنان": عاملان يلعبان دورا بتحديد سعر صرف الدولار وهما العامل النفسي عند اللبنانيين والعامل التقني
lebanon 24
06/03/2021 01:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
20:49 | 2021-03-05
18:00 | 2021-03-05
16:10 | 2021-03-05
13:15 | 2021-03-05
12:00 | 2021-03-05
11:00 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website