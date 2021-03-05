الدولار "يحلّق" فوق الـ10 آلاف.. إليكم سعره مساء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السّوق الموازية، مساء اليوم، إذ سجل 10100 ليرة لبنانية للمبيع و 10150 ليرة لبنانية للشراء.

يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح عصر اليوم بين 10050 ليرة و 10100 ليرة لبنانية.